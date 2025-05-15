Festival kapsamında, öğrencilerin hayal gücünü kullanarak geliştirdiği projelerin yanı sıra, canlı deney gösterimleri, Lego robotik uygulamaları, Arduino tabanlı çalışmalar, müzik dinletileri, eğlenceli etkinlikler ve çeşitli yarışmalar yer aldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen festival, öğrencilere hem eğlenceli hem öğretici bir gün yaşattı.

Etkinliklerde öğrenciler, gerçekleştirdikleri deney ve projelerle izleyenleri zaman zaman heyecanlandırdı, zaman zaman ise hayran bıraktı. Bilim ve teknolojiye olan ilgilerini özgün çalışmalarıyla ortaya koyan öğrenciler, gelecekte bu alandaki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı.

Festival süresince öğretmenler ve öğrenciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek projelerin hazırlık süreçleri hakkında bilgiler paylaştı. Öğrencilerin bilimsel meraklarını destekleyen bu tür etkinliklerin devamlılığının önemine dikkat çeken eğitimciler, Kipaş Eğitim Kurumları’nın bu alandaki öncü rolüne vurgu yaptı.

Kipaş Eğitim Kurumları yetkilileri ise bilim, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiren bu tür etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.