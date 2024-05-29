Bu Kapsamda, Öğrencilerinin Sanatsal Gelişimini Desteklemek Ve Velilerin De Bu Sürece Aktif Katılımını Sağlamak Amacıyla Muhteşem Bir Piyano Resitali Ve Resim Sergisi Düzenlendi.

Özel Kipaş Eğitim Kurumu’nun Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Etkinlikte, Öğrenciler Piyano Konusundaki Yeteneklerini Sergiledi.

Veliler, Çocuklarının Sahnedeki Performanslarını Gururla İzlerken, Öğrencilerin Sanat Alanındaki Başarıları Alkış Topladı.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Yapan Kipaş Eğitim Kurumları Spor Sanat Ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Eminkara Başarılarla Dolu Bir Dönem Geçirdiklerini İfade Ederek Başarıların Devam Edeceğini Söyledi.

Öğrenciler İse Eğitimin Lider Aslanları Olarak Kendileri İçin Sosyal Ve Kültürel Aktivitelerinde Düzenlenmesinden Duydukları Memnuniyeti Dile Getirdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt