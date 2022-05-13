Bu kapsamda öğrencilerin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalları öğrenmesi için Nişantaşı eczanesine etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler uzmanlar eşliğinde birçok deney yapma fırsatı yakaladı ve kendi elleriyle yaptıkları kremler öğrencilere hediye edildi.

Eczacı Betül Zabun Kenger yaptığı açıklamada, “öğrencilere eczacılık nedir, neler yapılır bunları öğretmiş oldu.” Dedi

Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol ise “amacımız hayatın içindeki kimyasalları kendi yerlerinde tanıtmak.” İfadelerini kullandı.