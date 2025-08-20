Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, geçtiğimiz sezon elde ettiği tarihi şampiyonluğun ardından yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 19 Ağustos 2025’te düzenlenen basın toplantısında kulübün yeni sezona dair projeleri, hedefleri ve sponsorluk anlaşmaları kamuoyuyla paylaşılırken, iş dünyasının öncülerinden gelen destek dikkat çekti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, hem İstiklalspor futbol takımına hem de basketbol takımına verdiği büyük destekle kamuoyunun takdirini bir kez daha topladı. Her iki takımı da yalnız bırakmayan Öksüz, birlik ve beraberlik mesajları vererek şehrin gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Sporun sadece saha içinde değil, toplumun ruhunda da büyük bir etki oluşturduğunu vurgulayan Öksüz, şehrin yeniden ayağa kalkmasında sporun gücünü en iyi şekilde hissettirdiklerini belirtti.

Hanefi Öksüz’ün bu kararlı ve vizyoner duruşu, Kahramanmaraş’ta spora gönül verenler için umut olurken, şehirdeki sporseverler de yeni sezona daha büyük bir heyecanla kenetlendi.