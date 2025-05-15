Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) play-off 9. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor, Merkez Spor Salonu’nda Ege Üniversitesi DAÇKA’yı konuk etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve nefeslerin tutulduğu karşılaşmada, temsilcimiz üstün bir performans sergileyerek parkeden galip ayrıldı ve adını Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yazdırdı.

Karşılaşma sonrası Aksu Haber mikrofonlarına konuşan, takıma maddi ve manevi destek veren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, bu gurur tablosunun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öksüz, “KİPAŞ İstiklalspor, şehrimizin adını başarıyla temsil etti. Bu takımın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman onların arkasındayız. Kahramanmaraş’ın gençlerine örnek olacak bir başarıya imza atıldı,” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ı TBF 1. Ligi’nde temsil edecek olan KİPAŞ İstiklalspor, yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Takımın yükselişi, hem şehirdeki basketbol sevgisini artırdı hem de yerel spora olan ilginin büyümesine katkı sağladı.