Kahramanmaraş’ı temsil eden Kipaş İstiklal Basketbol, sahasında Gaziantep Basketbol’u konuk ettiği mücadeleden 103-97’lik galibiyetle ayrıldı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada ev sahibi ekip, özellikle dış atışlardaki isabet oranıyla oyunun kontrolünü elinde tutarken, rakibinin farkı kapatma çabalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.

Karşılaşma öncesinde ise tribünlerde ve salonda duygu dolu anlar yaşandı. Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Sporcular ve taraftarlar, kaybedilen canları saygı ve rahmetle anarken, salonda anlamlı bir birlik ve dayanışma mesajı verildi.

Kipaş İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer de yaptığı açıklamada, yaşanan acının tüm şehri derinden etkilediğini belirterek “bu galibiyeti, kalbi bizimle atan okul saldırısında hayatını kaybeden taraftarımız Yusuf Tarık Gül’e armağan ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan, Sezonu derbi gibi bir maçın ardından galibiyetle kapattık, Süper Lig yürüyüşümüzü başlattık! İfadelerini de sözlerine ekledi.