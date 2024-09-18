2015 yılında kapılarını açan Kipaş Ar-Ge Merkezi, Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezi olma unvanına sahip.

Bugün Kipaş Tekstil, Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin en yenilikçi firmaları arasında yer alıyor ve sektördeki gelişmeleri şekillendirmeye devam ediyor.

20 Eylül’de yapılacak final sunumu öncesinde büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdüren Kipaş Tekstil, Türkiye'de Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan tekstil firmaları arasında yer alıyor.

Kipaş Tekstil, Ar-Ge faaliyetlerine başladığından itibaren yenilikçi teknolojiler geliştirme ve tekstil sektörüne yeni soluk kazandırma misyonuyla hareket ediyor.

Kipaş Ar-Ge Merkezi bünyesinde, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden araştırmacı ve teknisyen görev yapıyor.

Kipaş Holding Yönetimi bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Kipaş Tekstil olarak inovasyona ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. İnovalig Türkiye yarışmasında 2022 yılında aldığımız birincilik (şampiyonluk) derecesinden sonra asrın felaketi olarak tanımlanan depremlere rağmen 2024 yılında da ilk 5'e girmek, bizim için yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda bu alanda gösterdiğimiz kararlılığın bir göstergesidir. Geleceğin tekstil sektörünü inşa etme misyonuyla çıktığımız bu yolda, yenilikçi projelerimizle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezi yönetimimiz başta olmak üzere Ar-Ge ve İnovasyon ruhuyla hiç durmadan çalışan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Kipaş Tekstil, inovasyonun merkezinde yer alarak, sürdürülebilir ve döngüsel bir gelecek için çalışmaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası üniversitelerle, küresel tedarikçiler ve müşterilerle yürüttüğü işbirlikleriyle sektörde fark yaratmayı hedefleyen Kipaş Tekstil, geleceğin tekstil sektörünü inşa etmeye kararlı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu