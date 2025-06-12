2024 Kasım ayında paylaşımlarına başlayan Colby, ilk videolarında aracını nasıl dönüştürdüğünü adım adım gösterdi. 17 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde, aracın içini pembe tüylü yastıklar, desenli perdeler ve taşınabilir projektör gibi konfor öğeleriyle dekore ettiğini anlatan Colby, "Kendime ve aileme samimi bir takılma alanı oluşturdum. Videolarımın izlenme sayısı gün geçtikçe arttı" dedi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Colby'nin mobil ev videosu TikTok'ta büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılardan biri, "Rahat görünüyor ama güvenli değil" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise "Gerçekten bundan istiyorum. Çok güzel" sözleriyle hayranlığını dile getirdi. Bir diğer takipçi ise, "Buraya nasıl sığdın?" diyerek şaşkınlığını belirtti.

Alternatif Yaşam Tarzlarına İlgi Artıyor

Janet Colby’nin projesi, artan yaşam maliyetleri ve barınma krizine alternatif çözümler arayan bireyler için ilham verici bir örnek haline geldi. Hem estetik hem de işlevsel olan mobil yaşam alanı, TikTok’ta yeni bir trendin öncüsü olabilir.