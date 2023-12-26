Yeni düzenlemeye göre Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Bu yeni düzenleme sayesinde kira sözleşmelerinin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve denetlenmesinin daha kolay hale gelmesi amaçlanıyor.

2024 yılı sonuna kadar kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yapılacak düzenleme ile kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden düzenlenebilecek.

Düzenleme sürecinin, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Yatırım Uzmanı Alp Eren Önal Süreç Hakkında Bilgiler Verdi.

