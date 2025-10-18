Mevcut sistemde, konut kiraya veren ev sahipleri, yıllık kira gelirlerinin ilk 47 bin TL’si için gelir vergisi ödemiyordu. Örneğin, bir ev sahibi yılda 80 bin TL kira geliri elde ediyorsa, sadece 33 bin TL’lik kısmı vergilendiriliyordu. Ancak yeni düzenleme yürürlüğe girerse, 47 bin TL’lik bu muafiyet kaldırılacak ve kira gelirinin tamamı vergiye tabi olacak ve her ev sahibine yıllık ortalama 7 bin TL ekstra vergi yükü getirilecek.

Yeni vergi düzenlemesi, bazı gruplar için istisna tanımaya devam edecek. Emekli maaşı, dul ya da yetim aylığı alan vatandaşlar, kira gelirlerinden ötürü vergilendirilirken 47 bin TL’lik istisnadan yararlanmaya devam edecek.