Balıkesir’in Karesi ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Gürültü nedeniyle tartıştığı kiracısını balta ve sopayla öldüren ev sahibi, eşiyle birlikte cesedi kömürlüğe sakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kömürlükte Bulunan Ceset, Korkunç Gerçeği Ortaya Çıkardı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs sabahı 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak’taki evin kömürlüğünde hareketsiz yatan bir kadın olduğuna dair ihbar üzerine olay yerine gitti. Yapılan kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Gülseren Kurtman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli inceleme sonucu, Kurtman’ın başına aldığı sert darbelerle öldürüldüğü tespit edildi. Olayın cinayet olabileceği şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Cinayet İtirafı: “Gürültü Yaptığı İçin Öldürdüm”

Polis, cinayetle ilgili şüpheli olarak ev sahibi 70 yaşındaki İrfan Ç.’yi gözaltına aldı. İrfan Ç., polisteki ifadesinde korkunç gerçeği itiraf etti. Kiracısı Kurtman ile aralarında gürültü ve kapı çarpma nedeniyle tartışma yaşandığını belirten İrfan Ç., şunları söyledi:

“Evden çıkmasını istedim. Olay sabahı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopayla başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile ile birlikte kan izlerini temizleyip, cesedi kömürlüğe taşıdık.”

Cinayet Aleti Ele Geçirildi, Çift Tutuklandı

Şüpheli İrfan Ç.’nin ifadesi üzerine eşi 69 yaşındaki Cemile Ç. de gözaltına alındı. Olayda kullanılan balta ve sopaya polis tarafından el konuldu. Gözaltı işlemleri tamamlanan çift, aynı gün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülseren Kurtman Balıkesir’de Toprağa Verildi

Cinayet kurbanı Gülseren Kurtman’ın cenazesi, olayın ardından yakınlarına teslim edilerek Balıkesir’de defnedildi. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturmasını sürdürüyor.