Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre, Et Fiyat Endeksi temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,2 artışla 127,3 puana yükselerek rekor seviyeye çıktı. Endeksteki yıllık artış ise yüzde 6 oldu.

ABD’de Kıyma Fiyatı 6,3 Doları Aştı

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, 453 gramlık dana kıymanın fiyatı temmuzda 6,3 doları geçti. Bu rakam, son bir yılda yüzde 15,9 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 2,7 seviyesinde kalması, kırmızı et fiyatlarının genel enflasyonun çok üzerinde yükseldiğini ortaya koydu.

Avrupa’da Sert Yükseliş

Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, AB ülkelerinde kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 euroya çıkarak yıllık bazda yüzde 32,8 arttı.

İngiltere’de ise Tarım ve Bahçecilik Kalkınma Kurulu (AHDB) verilerine göre kıyma fiyatı geçen yıl kilogram başına 7,2 pound iken bu yıl 10,6 pounda ulaştı. Böylece yıllık artış yüzde 47 oldu.

Fiyatları Yükselten Faktörler

FAO’nun analizine göre, fiyat artışı büyük ölçüde sığır ve koyun eti piyasasından kaynaklanıyor.

Çin ve ABD’den gelen yüksek talep ,

ABD'nin Brezilya'dan yapılan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 gümrük tarifesi ,

ABD’de hayvan sayısının 1950’lerden bu yana en düşük seviyeye gerilemesi,

Uzun süren kuraklık ve artan yem maliyetleri, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Uzmanlardan Uyarı

Hayvancılık uzmanları, mevcut koşulların kısa vadede değişmeyeceğini belirtiyor. Sektöre yapılacak desteklerin etkilerinin ancak uzun vadede görülebileceğini vurgulayan uzmanlar, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyor.