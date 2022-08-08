Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Güzel, şube müdürleri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı, hibe desteklerinden yararlanan çiftçilerin konuşmaları ile devam etti.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir burada yaptığı konuşmada desteklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir tarımın çok önemli olduğunu belirterek bu konuda gereken desteklerin verildiğini ifade etti.

Sembolik çek takdimi ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ve ikramlar ile sona erdi.