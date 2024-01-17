Geleneksel olarak soğuk algınlığı, öksürük, farenjit gibi rahatsızlıklara ait belirtilerin giderilmesinde destek olarak kullanılan ıhlamur, yapısında bulunan maddeler sayesinde tıbbi çay olarak da kullanılıyor.

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı’da 49 yıldır aktarlık yapan Abdurrahman Aydoğar, Ihlamur Satışlarında Artış Yaşandığını Belirtti.

KIŞIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLERİN BAŞINDA GELİYOR

Kış Ayları İle Beraber Vatandaşlar Bitkisel Ürünlere Yönelmeye Başladı.

Soğuk Havalarda En Çok Tercih Edilen Ürünlerin Başında İse Ihlamur Geliyor.

Geleneksel olarak soğuk algınlığı, öksürük, farenjit gibi rahatsızlıklara ait belirtilerin giderilmesinde destek olarak kullanılan ıhlamur, yapısında bulunan maddeler sayesinde tıbbi çay olarak da kullanılıyor.

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı’da 49 yıldır aktarlık yapan Abdurrahman Aydoğar, Ihlamur Satışlarında Artış Yaşandığını Belirtti.