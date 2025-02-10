Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, son bir haftadır devam eden operasyonlarda, 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.



