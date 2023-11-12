Onikişubat Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında düzenlediği Kitap Fuarı etkinlik, söyleşi ve imza günleri ile tüm hızıyla devam ediyor.

Söyleşi ve imza günü ile EXPO 2023 Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan Dr. Altay Cem Meriç keyifli bir söyleşiye imza attı.

Burada Aksu Haber’e özel açıklama yapan Meriç Onikişubat belediyesine ve Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.

Başkan Mahçiçek, Dr. Altay Cem Meriç’e günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.