Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı büyük bir ilgi ve coşkuyla devam ederken Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı kolaylaştırmak adına ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile KAFUM Fuar Alanı arasında düzenlenen seferler, vatandaşların fuar heyecanına kesintisiz bir şekilde katılım sağlamalarına olanak tanıyor. Fuar boyunca her gün sabah saat 09.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket eden ilk otobüs, gün boyunca her saat başı düzenli olarak kalkış yapıyor. Akşam seferleri ise saat 20.00’de sona eriyor. KAFUM’dan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne dönüş yapmak isteyenler için de benzer şekilde düzenli bir planlama hazırlandı. İlk otobüs saat 09.30’da hareket ederken, her saat başı gerçekleşecek dönüş seferleri 20.30’da son buluyor. Ziyaretçiler, hem ücretsiz ring seferlerinden faydalanarak fuara erişim sağlayabiliyor hem de şehrin kültürel zenginliklerini bu organizasyonda bir araya getiren etkinliklerin tadını çıkarabiliyor