Bataryaların, test aşamasını geçtikten sonra savunma sanayisinde elektrikli hava ve kara araçlarında kullanılması öngörülüyor.

Mert Karakoç, KOSGEB'in AR-GE inovasyon destek programı kapsamında aldıkları destek sayesinde projenin ön prototip ürünlerini yaptıklarını belirtti.

Farklı pil hücrelerini kullanarak yüksek güç ve enerji yoğunluğu elde edebilen bir sistem oluşturduklarını anlatan Karakoç, "Yapay zeka destekli BMS ve batarya kontrol sistemiyle kontrol ediyoruz. Bu sayede yüksek güç ve enerji yoğunluğuyla uzun ömür ve verimde artış sağlamış olduk. Bu proje sayesinde hava araçları ilk kalkış anında bataryayı zorlamayacak ve manevralarını hızlı şekilde yapabilecek." diye konuştu.