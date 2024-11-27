Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce okuru, yazar ve yayıncıyla buluşturan bu önemli etkinlik, edebiyat dünyasına yön veren isimlerin katılımıyla adeta bir kültür şöleni sunuyor. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşiler, 28 Kasım Perşembe günü de birbirinden kıymetli yazar ve düşünürleri okurlarla bir araya getirecek.

Tüm Edebiyatseverler Fuara Davet Edildi

Program saat 13.00’da, sevilen yazar ve kişisel gelişim uzmanı Zekeriya Efiloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiyle başlayacak. Saat 14.00’da düzenlenecek söyleşide ise fikir ve edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan Sevda Türküsev, edebiyatseverlere seslenecek. Şiir ve deneme türünde başarılı eserleriyle tanınan Ali Ural, saat 15.00’da okurlarla bir araya gelecek. Saat 16.00’da, mizahi kalemiyle dikkat çeken yazar Salih Zengin, keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Günün son programında ise saat 17.00’da Yazar Ömer Akpınar, edebiyatseverlerle eserlerinin arka planını ve yazarlık deneyimini paylaşacak. KAFUM Fuar Alanı’nda düzenlenen 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı ve etkinliklere tüm edebiyatseverler davet edildi.