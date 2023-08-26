Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan çorbacıda, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga meydana geldi.

Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir çorba salonuna giden gruba aynı restaurantta çorba içen başka bir grup arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre iki grup arasında; yanındaki kadınlara laf atınca önce sözlü ardından yumruklu kavga başladı.

Sandalyeler havada uçuştu

İş yeri sahiplerinin ve garsonların araya girme gayretleri sonuç vermezken laf atılan kadının erkek arkadaşını sakinleştirmesi zor oldu.

Yumrukların ardı ardına sıralandığı kavgada önce sandalyeler sonra masalar kullanılırken, erkek arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kadının gayretleri ise karşı gruptaki kişinin yumrukları boşa çıkarttı.

Polis soruşturma başlattı

İş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; kavga esnasında kız arkadaşına laf atılan gencin kafasında tabakta kırıldığı görülüyor.

İddiaya göre yanındaki kız arkadaşına laf atma yüzünden çıkan kavga sonrası çorbacı da kullanılan masa, tabak ve sandalyeler kullanılmaz hale gelirken, kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.