Konya'da feci olay...

Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'nde 32 yaşındaki M.S., beraber yaşadığı annesi 75 yaşındaki Y.S. ile kız arkadaşını eve almadığı için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle M.S., annesini darp etti.

Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadını darp edilmiş halde buldu.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri darp edilerek yaralanan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparken yaşlı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesini darp eden M.S.'nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi.