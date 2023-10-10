Kız arkadaşının evini basan şahıs dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Anneyi yaraladı, kız arkadaşını öldürdü, intihar etti

Kız arkadaşının annesini yaralayan şahıs, daha sonra kız arkadaşını da öldürerek intihar etti

Gaziantep'te bir şahıs, evini bastığı kız arkadaşının annesini yaraladıktan sonra kız arkadaşını da öldürerek intihar etti.

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı isimli bir şahıs, kız arkadaşı Fulya Aslan'ın evine geldi.

Anneyi yaraladı, kız arkadaşını öldürdü, intihar etti

Şahıs, eve gelir gelmez kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan'ı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan kız arkadaşı Fulya Aslan'ı kafasına sıkarak öldürdü. Saldırgan şahıs, daha sonrasında ise aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Eve girenler korkunç manzara ile karşılaştı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan ile saldırgan Erkan Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, omuzundan yaralanan Gülçin Gürkan'ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı

Hayatını kaybeden Aslan ile Dağcı'nın cansız bedenleri ise olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci olayda hayatını kaybeden Aslan'ın daha önceden evlenip boşandığı ve velayeti babalarında olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.