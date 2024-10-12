Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun tüm kesimlerine yönelik hayata geçirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan ve yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Piazza AVM iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Piazza AVM'de gerçekleştirilen etknliğe kız çocukları büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin Takı Tasarım Atölyesinde eğitmenler eşliğinde çeşitli aksesuarlar yapan kız çocukları, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle de eğlenceli zaman geçirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Bugün Bizim Günümüz"

Etkinliklerde çok eğlendiğini belirten 11 yaşındaki Bergül Çevik, "Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla burada düzenlenen etkinliğe katıldım. Atölyelerde çeşitli aksesuarlar yaptık. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Zeynep Zümra Nacar ise, "Bugün burada bileklik yaptık, çok eğlendim. Bugün bizim günümüz. Çok güzel etkinlikler oluyor" cümlelerinş kaydetti. Ebeveynler de etknliğin çok eğlenceli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Firdevs Çevik, "2 kızım var. Onlarla birlikte burada düzenlenen etkinliğe katıldık. Çocuklar çok mutlu oldu, sevindiler" dedi. Merve Nacar da, "Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kızlarımız burada çok güzel eğleniyor. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.