Son zamanlarda kız isteme törenleri farklı bir atmosferde gerçekleşmeye başladı.

Skain geçen törenleri daha gösterişli hale getirmek isteyenler, çeşitli uygulamalara başvuruyor.

Bu çeşitli uygulamalar arasında ise kız isteme törenine meşale ile gitmek yer alıyor.

Bu defa sonu hüsran

Erkek tarafının kız isteme törenine gösterişli olması adına meşalelerle gitmesi sonucunda kazayla yangın çıktı. Paylaşılan bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erkek tarafı kız isteme törenine meşalelerle giderken, talihsiz bir olay gerçekleşti. Kişilerin elindeki meşalenin düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın mahalleyi dumanla kapladı ve çevreye yayıldı.

İtfaiye yangına müdahale etti

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Sosyal medyada ise bu anlar büyük bir dikkat çekti, talihsiz olay gündem oldu.