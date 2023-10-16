Kızılcık Şerbeti, sezonun en yüksek reyting oranını elde ederek rakibini geride bıraktı.

Gold Film'in imzasını taşıyan Kızılcık Şerbeti dizisinde, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör başrolleri paylaşıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan bu fenomen dizi, son bölümüyle sezon boyunca ilk kez 10 reyting puanını geçmeyi başardı. Üstelik Cuma akşamlarının en büyük rakibi olan Yalı Çapkını dizisinin izlenme oranlarını da geride bıraktı.

Son Bölümde Neler Yaşandı? Kızılcık Şerbeti'nde Neler Değişti?

Dizinin son bölümü, AB grubunda çift haneli reytinglere ulaşarak sezonun en yüksek reytingine ulaştı. AB ve ABC1 gruplarında reyting şampiyonu olan Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir dönüş yaparken, Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin gibi önemli oyuncularla iddialı bir başlangıç yapan Yalı Çapkını'nın reytinglerini geride bıraktı.

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını'na Üstün Geldi

Son bölümde neler yaşandı? Fatih, Doğa'ya kendini affettirmeye çalıştı. Hem eşinden hem de amcasından özür dileyen Fatih'in pişmanlığı izleyicileri rahatlattı. Kıvılcım ise işinden istifa etti. Umut, Nursema'nın istediği işe girdi.

Rüzgar ise Alev ile aşk oyununu kabul ederek Abdullah ve Pembe'nin karşısına sevgili olarak çıkmayı göze aldı.

Kızılcık Şerbeti, Reyting Arenasında Tahtını Kurdu

Son sahnede Nursema'nın yakınlaştığı Ertuğrul, Nursema'nın eski kocasını aynı buluşmaya davet etmesi izleyicileri heyecanlandırdı.