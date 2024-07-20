Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Gerçekleştirilen geçit töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır" İfadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasına atıfta bulunan Tatar, Kıbrıs'ta "egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyasete" güçlü destek vermesinden dolayı Fidan'a teşekkür etti.

Tatar, "TDT Zirvesi'nde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." diyerek KKTC'nin Türk devletleriyle her alanda ilişki kurmaya hazır devlet yapısına sahip olduğunu dile getirdi.

TDT'nin 21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatının sınırları, Doğu Akdeniz'e kadar genişletilerek en güneyindeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımlarıyla daha da güçlü hale gelmiştir." ifadesini kullandı.