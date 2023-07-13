12 Ağustos’ta Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açması planlanan Uluslararası EXPO 2023 için geri sayım devam ederken, katılımcı ülkelerden Kahramanmaraş’a ziyaretler yoğun bir şekilde devam ediyor.

EXPO 2023’e katılacak olan Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yetkililer Kahramanmaraş’a gelerek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

‘Yavru Vatan’ olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski, en büyük ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürünü

EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a kuracak olan Batum Botanik Bahçesi Genel Müdürü İrakli Archaia ve Peyzaj Müdürü Tengiz Terialadze, Başkan Mahçiçek’den projelerde gelinen son noktaya ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’e katılımlarının oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise EXPO 2023’ü Kahramanmaraş’a kazandırma başarısından dolayı Başkan Mahçiçek’i teşekkür etti.

