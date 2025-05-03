Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 132 paydaş kurumun katılımıyla KKTC’de teknoloji severlerle buluştu.

ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi teknoloji devleri de stantlarıyla inovasyon meraklılarını ağırladı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün nefes kesen hava gösterileri oldu. Hürkuş, Çelik Kanatlar, Akıncı ve T-70 helikopterleri gösteri uçuşları gerçekleştirirken, CN235 paraşüt atlayışlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.