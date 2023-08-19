Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin engelleme çabalarıyla karşılaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yolu hayata geçirmek üzere düğmeye basarken, iş makinelerine karşı dikenli teller çekildi. BM güçleri de Türk güvenlik güçlerinin karşısında duvar örmek istedi.

Pile'ye ulaşımı durdurmak istediler, KKTC müdahale etti

KKTC'den Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımın kolaylaştırılması çalışmalarının sekteye uğratılmasına izin verilmedi.

BM Barış gücü kuvvetleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim sonrası iş makineleri duruma müdahale etti.

Miçotakis, Rum kesimiyle görüştü

KKTC'nin tavrı, hem Yunanistan'da hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelişmeler üzerine GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i telefonla arayarak Rum kesimine desteğini iletti.

Kıbrıslı Türkleri suçladı

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, olayları çarpıtmaya çalışırken Kıbrıslı Türkleri suçladı:

Cumhurbaşkanı Hristodulidis'le görüştüm. Kendisine, Kıbrıslı Türklerin BM barış gücü üyelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını onaylamadığımı ifade ettim.

Yunanistan ve Kıbrıs, uluslararası düzeyde uygun önlemleri almak için koordineli haldedir.