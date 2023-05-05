Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Lefke'nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktığını açıkladı.

Bölgede zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın bu gece ve yarın devam edeceğini söyleyen Buran, bölgede yağış beklenmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, yangının öğle saatlerinde köyün güney kısmında başladığını ve müdahale için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir hava aracının geleceğini söyledi.

Türkiye'den yangın söndürme helikopteri yola çıktı

Rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını kaydeden Tatar, Türkiye'den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopterinin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

Tatar, "Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgarın yarattığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir." dedi.