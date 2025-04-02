Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Açıklamayı “akıl tutulması” olarak nitelendiren Kuybu, esnaf ve sanatkârların siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“Sanayi ve Esnaflar Üzerinden Siyaset Yapılmasın”

Ahmet Kuybu, Özel’in boykot çağrısının ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını hedef aldığını belirterek, “Bu açıklamayı büyük bir hata olarak görüyor ve bir an önce bu yanlıştan dönmesini tavsiye ediyorum. Sanayi ve esnaf sanatkârlarımız üzerinden siyaset yapılmasın. Siyaset yapılacaksa bunun yeri esnaf dükkânları değil, siyaset arenasıdır” dedi.

“Sokağa İnersek, Tepkimizi Anlar”

Esnafın boykot çağrılarına karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini belirten Kuybu, “Biz sokağa inersek, boykotu da tepkiyi de anlayacakları dilden gösteririz. Esnafımızın emeği ve alın teri üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.

Kuybu’nun açıklamaları, esnaf camiasının ekonomik konular üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara tepkisini net bir şekilde ortaya koyarken, konunun kamuoyunda yankı uyandırması bekleniyor.