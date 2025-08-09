Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in girişimleriyle yeniden hayata geçirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl ikinci kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyük bir alanda kurulan fuarda, birçok yerel esnaf stant açarak misafirlere hizmet veriyor.

Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, oda başkanlarıyla birlikte fuar alanını gezerek esnafları tek tek ziyaret etti.

Ziyaretlerde hem esnafla sohbet eden hem de fuar hakkında bilgi alan Kuybu, katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Kuybu, bu tür organizasyonların hem esnaf hem de vatandaş açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu fuarlar esnafımız için ticari anlamda canlılık getirirken vatandaşlarımıza da keyifli bir etkinlik ortamı sağlıyor. Hepimiz için adeta bir nefes alma imkânı” dedi.