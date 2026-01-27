KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Önceki dönem TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KMSMMMO) Başkanı Abdullah Kalın, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ile Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz tarafından gündem maddeleri okunarak oylamaya sunulurken; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ocak ayı faaliyetleri ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“İstişare, KMTSO’nun Kurumsal Duruşunu Ayakta Tutan Temel Yönetim Anlayışıdır”

Konuşmasında istişarenin KMTSO’nun kurumsal kimliğindeki yerine dikkat çeken Başkan Buluntu, şunları söyledi: “Bugün burada yalnızca bir meclis toplantısı yapmak için değil; Kahramanmaraş’ın ortak aklını, tecrübesini ve vizyonunu aynı çatı altında buluşturmak için bir aradayız. Bizim için istişare, günü kurtaran bir yöntem değil; 1926’dan bu yana KMTSO’nun kurumsal duruşunu ayakta tutan temel bir yönetim anlayışıdır. Bu şehir, ne zaman ortak akla yaslandıysa güçlenmiş, ne zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettiyse yolunu açmıştır.”

Yüksek İstişare Kurulu Hayata Geçti

KMTSO’nun 100. kuruluş yıl dönümünde yalnızca geçmişiyle övünen değil, geleceği birlikte inşa eden bir kurum olma sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Buluntu, Yüksek İstişare Kurulu’nun bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu

belirtti. Buluntu: “Odamız bünyesinde Yüksek İstişare Kurulumuzu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kurul, bugüne kadar farklı platformlarda biriken tecrübenin ilk kez kurumsal, düzenli ve sürekli bir yapı altında toplanmasının ifadesidir. Amacımız; karar alma süreçlerimizi dar bir bakış açısına hapsetmek değil, şehrimizin tamamını kapsayan bir akılla güçlendirmektir.” diye konuştu.

“Kahramanmaraş, Ağır Yıkıma Rağmen Üretimden Vazgeçmedi”

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş iş dünyasının ortaya koyduğu dirençli duruşa dikkat çeken Başkan Buluntu, şehrin üretim, istihdam ve ihracattan vazgeçmediğini vurgulayarak, “2025 yılı itibarıyla ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artışla 1 milyar 278 milyon dolara ulaşmış; Kahramanmaraş Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında 20. sırada yer almıştır. Bu tablo, şehrimizin ve iş dünyamızın ne kadar güçlü bir refleks gösterdiğinin açık bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

KM Havacılık Projesi ile Sanayide Yeni Dönem

Katma değerli üretim ve nitelikli sanayi dönüşümünün önemine de değinen Başkan Buluntu, savunma sanayi ve havacılık eksenli dönüşüm kapsamında atılan adımları paylaştı. Başkan Buluntu: “Kahramanmaraş Havalimanı yanında, 585 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen KM Havacılık Projesi, şehrimiz adına tarihi bir adımdır. İlk kazmanın vurulduğu bu yatırım; imalat, montaj ve altyapı tesisleriyle birlikte Kahramanmaraş’ın üretim vizyonunu ileri teknoloji ekseninde bambaşka bir noktaya taşıyacaktır.” dedi.

Uluslararası Alanda Güçlü KMTSO Vurgusu

KMTSO’nun uluslararası iş birliklerinde de aktif bir rol üstlendiğini belirten Başkan Buluntu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Eurochambres iş birliğinde yürütülen Türkiye–AB İş Dünyası Diyaloğu II Projesi kapsamında KMTSO projesinin başarılı bulunmasının önemine dikkat çekti.



Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

