Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Buluntu, basın mensuplarının toplumun bilinçlenmesinde ve demokratik değerlere katkıda bulunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazeteciler, toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde kritik bir rol oynar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bu önemli mesleğin değerini anlamak, takdir etmek ve gazetecilere teşekkür etmek adına bir fırsattır. Kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin de sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan zorlu şartlar altında görevini yapmaya çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”



