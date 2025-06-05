Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletçe dayanışmanın, kardeşliğin ve maneviyatın en yüksek düzeyde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kalpleri birleştiren, gönülleri yakınlaştıran, kırgınlıkları unutturan ve toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren çok özel zamanlardır.

Kahramanmaraş olarak, zorluklarla dolu bir süreci geride bırakırken; yaşadığımız acılara rağmen el ele vererek, birlikte ayağa kalkmayı başardık. Bu bayramın da, geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakmamıza vesile olacağına yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı, yalnızca dini bir vecibenin yerine getirilmesinden ibaret değil; aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönül köprüleri kurmanın da adıdır.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak; üretmeye, istihdam sağlamaya ve şehrimizin kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu bayramda da yardımlaşma kültürümüzü yaşatmak, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle; başta kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum.”