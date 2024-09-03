Kahramanmaraş’ın çatı kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, mücbir sebep halinin uzatılması sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Mücbir sebep halinin uzatılması için gecesini gündüzüne katarak çeşitli temaslarda bulunan Başkan Buluntu, bu kararın işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca başkan buluntu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılması, işletmelerimiz için hayati önem taşımaktadır. Bu karar, hepimizin yeniden ayağa kalkması için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’e, Bakan Yardımcımız Sn. Abdullah Erdem Cantimur’a, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanımız Sn. Vahit Kirişci’ye, Gelir İdaresi Başkanımız Sn. Bekir Bayrakdar’a, TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Sn. Milletvekillerimize, Kahramanmaraş Valimiz Sn. Mükerrem Ünlüer’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Fırat Görgel’e, Ticaret Borsası Başkanımız Sn. Mustafa Narlı’ya, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Sn. Ahmet Kuybu’ya, Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sn. Abdullah Kalın’a, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, bölge oda başkanlarımıza, basın mensuplarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak, bu zor günleri geride bırakıp şehrimizi yeniden inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.