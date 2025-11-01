Program kapsamında; Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Av. Asena Babadağı, YMM Erol Çağlayan, YMM Ramazan Kök ve SMMM Okan Metin tarafından ekonomik göstergeler ışığında finansal danışmanlık, sahte belge incelemelerinde meslek mensuplarının sorumlulukları, Kurgan Sistemi, MASAK bildirimleri ve İzah Davet Müessesesi gibi önemli konular hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, finansal ve vergisel süreçlere ilişkin güncel mevzuat ve uygulamalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ayrıca katılımcılar interaktif oturumlar aracılığıyla görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldu.