Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

Program, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın iftar duasıyla devam etti. Ardından, KMTSO'nun deprem sonrası yürüttüğü çalışmaları anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu burada yaptığı konuşmada deprem sonrasında Kahramanmaraş sanayisinin ve iş insanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen projelerden de bahseden Başkan Buluntu, şu bilgileri paylaştı: