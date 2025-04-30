Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin’in yanı sıra, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları da katıldı.

Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, açılış konuşmasını yaparak meclis gündemini okudu, oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sunarak toplantıyı yönetti.

Toplantı sonrasında Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Aksu Haber’e toplantıyı değerlendirdi.