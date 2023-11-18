Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi’nin İlk Toplantısı Güvenilir Ürün Platformu, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (Kmtso) İle Tbmm Tarım Komisyonu İşbirliğinde Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi.

Expo 2023 Sergi Alanı İçerisinde Bulunan Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda Gerçekleştirilen Programda Bir Konuşma Yapan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Kahramanmaraş’ın Üretimdeki Yerine Dikkat Çekti.

Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında Kadınların Üretimde Büyük Bir Paya Sahip Olduğunu Söyleyerek Oda Olarak Her Anlamda Yanlarında Olduklarına Vurgu Yaptı.