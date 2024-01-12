Kente Yeni Bir Vizyon Getirmek Üzere Türkoğlu İlçesinde Çalışmaları Devam Eden TUSAŞ’ın Şehre Kattığı Heyecan İş Dünyasının da Umudu Oldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Kent Basınıyla Bir Araya Gelen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu TUSAŞ İle İlgili Gelinen Son Nokta Hakkında Bilgiler Paylaştı.

KMTSO Yaşanan Deprem Sonrası 257 Kadın Girişimciye Hibe Desteğinde Bulunarak Kadınların Tekrar Faaliyetlerine Devam Etmelerinde Katkıda Bulundu.

51 Milyon TL’lik Bir Hibeyi Şehrimize Kazandırdık İfadelerine Yer Veren Başkan Buluntu Zor Bir Süreç Olduğuna Dikkat Çekti.