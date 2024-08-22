Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 31 Ağustos 2024’de sona erecek olan mücbir sebep halinin şartsız, teminatsız olarak uzatılmalıdır, diyerek çağrıda bulundu.

Adıyaman'da deprem bölgesi oda başkanlarının düzenlediği basın toplantısında da konuşan Başkan Buluntu, bölgenin büyük zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, “Bu sorun bu şehirde yaşayan insanların, depremden zarar gören vatandaşlarımızın meselesidir. Mücbir sebep hâli şartsız, teminatsız olarak uzatılmalıdır.” dedi.

Mücbir sebebin uzatılmasına ilişkin aksu habere konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu. Mücbir sebep halinin uzatılmaması halinde esnafların çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını belirterek İş yerlerine yerleşip ticari hayatlarına sağ salim devam eden esnaflarımız borçlarını zaten ödeyeceklerdir, diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.