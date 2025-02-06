Şehrin farklı noktalarından yapılan canlı bağlantılarla anma etkinliklerini izleyicilere aktaran Aksu TV, merkez stüdyolarında da önemli isimleri ağırladı. Depremi birebir yaşayan ve zorlu süreçte Kahramanmaraş halkı için mücadele eden konuklar, yaşadıklarını ve sonrasında atılan adımları paylaştı.

Programın dikkat çeken konuklarından biri de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu oldu. Başkan Buluntu, deprem anı ve sonrasına dair yaşadıklarını anlatarak, şehirdeki sanayinin mevcut durumu ve yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Aksu TV’nin bu anlamlı yayını, hem geçmişin acılarını hatırlatarak dayanışma ruhunu güçlendirdi hem de geleceğe dair umutların yeşertilmesine katkı sağladı.