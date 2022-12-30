SEÇİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN KENT SİYASETİ, İŞ DÜNYASI VE TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE TAKDİR TOPLAYAN   BAŞKAN BULUNTU, SEÇİM SÜRECİNDE VERMİŞ OLDUĞU VAADLERİ BİR BİR YERİNE GETİRMEYE BAŞLADIĞINI AKTARDI.