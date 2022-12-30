SEÇİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN KENT SİYASETİ, İŞ DÜNYASI VE TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE TAKDİR TOPLAYAN BAŞKAN BULUNTU, SEÇİM SÜRECİNDE VERMİŞ OLDUĞU VAADLERİ BİR BİR YERİNE GETİRMEYE BAŞLADIĞINI AKTARDI.
SEÇİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN KENT SİYASETİ, İŞ DÜNYASI VE TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE TAKDİR TOPLAYAN BAŞKAN BULUNTU, SEÇİM SÜRECİNDE VERMİŞ OLDUĞU VAADLERİ BİR BİR YERİNE GETİRMEYE BAŞLADIĞINI AKTARDI.
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