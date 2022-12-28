Toplantıya Kent Protokolü De Eksiksiz Bir Şekilde Katılım Sağladı.

Kmtso 2. Olağan Meclis Toplantısına TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Katılım Sağladı.

İlk Olarak Burada Bir Konuşma Yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kentin Gelişimi Açısından Ticaret Ve Sanayi Odasının Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu İfade Etti.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç İse Türkiye’nin Bütün Krizlere Rağmen Güzel Bir Yükseliş İvmesi Yakaladığına Dikkat Çekti.

Birlik Ve Beraberlik İçerisinde Çalışmanın Çok Önemli Olduğunu Söyleyen Başkan Güvenç Bu Sayede Çözülemeyen Birçok Sorunun Çözüleceğini Belirtti.