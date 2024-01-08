Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak adına düzenlediği spor turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi. Anlamlı etkinlik, yerel iş dünyasını ve sporseverleri bir araya getirerek güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlediği müsabakalar ile sportif ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım attı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin ardından normalleşme süreci kapsamında ticaretin, sanayinin iş dünyasının canlanması için gayret içerisindedir ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Düzenlenen etkinlik kapsamında şehirdeki sporcularımızın motivasyonunu arttırmayı amaçlıyoruz dedi.