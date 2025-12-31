Ziyarette, derneğin Kocaeli’de yaşayan Kahramanmaraşlılar arasında kültürel bağları güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Kahramanmaraş kültürünün yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ve hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Whatsapp Image 2025 12 31 At 13.34.28
Programda konuşan Mahir Ünal, Kahramanmaraş kültürünün farklı şehirlerde yaşatılmasının büyük bir değer taşıdığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti. Bu tür derneklerin şehirler arasında gönül köprüleri kurduğunu vurgulayan Ünal, yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirdi.

Whatsapp Image 2025 12 31 At 13.34.26
Dernek Başkanı Enis Göçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, desteklerinden dolayı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Göçer, Kocaeli’de yaşayan Kahramanmaraşlıları bir araya getiren derneğin, önümüzdeki dönemde daha geniş katılımlı kültürel ve sosyal etkinliklerle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Buluşma, karşılıklı sohbetler ve iyi dileklerin ardından sona erdi.