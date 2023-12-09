Sosyal medyada fenomenlere yönelik her gün yeni bir şikayet ortaya çıkıyor.

Söz konusu şikayetlere bu kez de müstehcenlik eklendi.

Sosyal medya üzerinden müstehcen yayın ya da paylaşımlar yaparak takipçi artıran, reyting yapan, bağış adı altında para temin eden ve buna özendiren kişilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Müstehcen yayın yapan kadın yakalandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gölcük'te yaşayan F.H. (43) 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı.