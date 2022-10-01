Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında, sinyal verme tartışması yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu.

Onlarca kişi kavgaya karıştı

Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

O anlar kaydedildi

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.