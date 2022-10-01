Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında, sinyal verme tartışması yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.
Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu.
Onlarca kişi kavgaya karıştı
Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.
O anlar kaydedildi
Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.