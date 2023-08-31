Bir kadın daha kocası tarafından vahşice katledildi...

Bu kez olayın adresi Bursa.

Saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında bıçakladı

H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı.

Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.